Traffico Roma del 02-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione rallentamenti per traffico intenso sul Raccordo Anulare dallo svincolo della Laurentina fino alla Romanina in carreggiata esterna però non si procede a rilento in via Nomentana all’altezza di Corso Trieste e rallentamenti per traffico sulla statale 148 Pontina da Spinaceto fino al raccordo anulare direzione centro sul cantiere serale per prolungare la linea fino al Colosseo fino al 12 luglio dalle 21 bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni a Malatesta servizio regolare tra Malatesta e Pantano trasporto pubblico il servizio del tram 3 interrotto tra piazzale labicano e piramide a causa di un incidente sul posto è attivo un servizio bus sostitutivo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Silvia sciuba è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma