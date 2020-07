Traffico Roma del 02-07-2020 ore 20:00

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione temporaneamente chiusa via Manfredo Fanti 3 via Filippo Turati via Principe Amedeo per la rimozione di un ramo pericolante per un incidente Si procede a rilento in via Mentana all’altezza di Corso Trieste rallentamenti per un altro incidente sulla statale 148 Pontina da Spinaceto fino al raccordo anulare direzione centro trasporto ferroviario nel nodo di Roma circolazione rallentata tra Roma Termini e Roma Tiburtina a causa di un guasto tecnico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde da Silvia shoebuy tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

