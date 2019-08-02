Traffico Roma del 02-08-2019 ore 07:30
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CHIUSA LA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE TRA L’USCITA DI VIALE ETIOPIA
E VIA DELLE VALLI IN DIREZIONE FORO ITALICO. DEVIAZIONI SUL POSTO, TRAFFICO
MOLTO RALLENTATO SUL RESTO DELLA TANGENZIALE.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E
L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.
SULLA VIA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO DI CASTEL ROMANO IN DIREZINE ROMA.
OGGI E DOMANI 3 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA
TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO, SU VIA DI PORTA MAGGIORE E VIA
PRINCIPE EUGENIO, LE LINEE TRAM 5 E 14 SARANNO SOSTITUITE DA BUS. LA LINEA
TRAM 19 SARA’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA
DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma