Traffico Roma del 02-08-2019 ore 08:00

CHIUSA LA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE TRA L’USCITA DI VIALE ETIOPIA

E VIA DELLE VALLI IN DIREZIONE FORO ITALICO. DEVIAZIONI SUL POSTO, TRAFFICO

MOLTO RALLENTATO SUL RESTO DELLA TANGENZIALE.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E

L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.

SULLA VIA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLO

SVINCOLO DI CASTEL ROMANO IN DIREZINE ROMA.

OGGI E DOMANI 3 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA

TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO, SU VIA DI PORTA MAGGIORE E VIA

PRINCIPE EUGENIO, LE LINEE TRAM 5 E 14 SARANNO SOSTITUITE DA BUS. LA LINEA

TRAM 19 SARA’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA

DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma