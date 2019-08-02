Traffico Roma del 02-08-2019 ore 08:30
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RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA L’USCITA DI
VIALE ETIOPIA E VIA DELLE VALLI, CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO
DELLA A24 ROMA TERAMO E VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E
L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A
TRATTI TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LA PRENESTINA E LA
TIBURTINA.
DALLE 9.00 ALLE 13.00 IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI SI SVOLGERA’ UNA
MANIFESTAZIONE, POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.
OGGI E DOMANI 3 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA
TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO, SU VIA DI PORTA MAGGIORE E VIA
PRINCIPE EUGENIO, LE LINEE TRAM 5 E 14 SARANNO SOSTITUITE DA BUS. LA LINEA
TRAM 19 SARA’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA
DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma