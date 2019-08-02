Traffico Roma del 02-08-2019 ore 10:00
Più informazioni su
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN ENTRATA IN CITTA’ ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO TOGLIATTI E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E
TIBURTINA E TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA , MENTRE
IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA .
FINO ALLE 13.00 PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI SONO
POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE ADIACENTI
OGGI E DOMANI 3 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA
TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO, SU VIA DI PORTA MAGGIORE E IN VIA
PRINCIPE EUGENIO, LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS. LA LINEA
TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA DA
BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma