Traffico Roma del 02-08-2019 ore 10:00

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DELLO STADIO

OLIMPICO TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN ENTRATA IN CITTA’ ALL’ALTEZZA DELLO

SVINCOLO TOGLIATTI E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E

TIBURTINA E TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA , MENTRE

IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA ROMANINA .

FINO ALLE 13.00 PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI SONO

POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE ADIACENTI

OGGI E DOMANI 3 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA

TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO, SU VIA DI PORTA MAGGIORE E IN VIA

PRINCIPE EUGENIO, LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS. LA LINEA

TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA DA

BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

