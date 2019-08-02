Traffico Roma del 02-08-2019 ore 10:30
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CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ENTRATA IN CITTA’ TRA LO
SVINCOLO TOGLIATTI E E LA TANGENZIALE
ALTRO INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI
LARGO PRENESTE IN DIREZIONE DELLA PALMIRO TOGLIATTI , ALTRO INCIDENTE SULLA
PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA TAURANO , QUI SIAMO A COLLI MONFORTANI
CODE PER TRAFFICO POI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
DIREZIONE ROMA
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLA CITTA’, ANCHE SUL RACCORDO ANULAE
AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO DIFFICOLTA’
OGGI E DOMANI 3 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA
TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO, SU VIA DI PORTA MAGGIORE E IN VIA
PRINCIPE EUGENIO, LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS. LA LINEA
TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA DA
BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma