Traffico Roma del 02-08-2019 ore 10:30

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ENTRATA IN CITTA’ TRA LO

SVINCOLO TOGLIATTI E E LA TANGENZIALE

ALTRO INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI

LARGO PRENESTE IN DIREZIONE DELLA PALMIRO TOGLIATTI , ALTRO INCIDENTE SULLA

PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA TAURANO , QUI SIAMO A COLLI MONFORTANI

CODE PER TRAFFICO POI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

DIREZIONE ROMA

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLA CITTA’, ANCHE SUL RACCORDO ANULAE

AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO DIFFICOLTA’

OGGI E DOMANI 3 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA

TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO, SU VIA DI PORTA MAGGIORE E IN VIA

PRINCIPE EUGENIO, LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS. LA LINEA

TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA DA

BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

