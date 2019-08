Traffico Roma del 02-08-2019 ore 11:30

RIMOSSO IL VEICOLO INCIDNTATO ORA SI TRANSITA DI NUOVO REGOLARMENTE SUL

TRATTO URBANO DELLA A24

PER DUE INCIDENTE ANCORA POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA

ALL’ALTEZZA DI LARGO PRENESTE IN DIREZIONE DELLA PALMIRO TOGLIATTI , E

ALL’ALTEZZA DI VIA TAURANO , A COLLI MONFORTANI

DIMINUISCONO LE CODE SULLA PONTINA ORA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA

DIREZIONE ROMA , CODE DOVUTE AI LAVORI IN CORSO

SUL RACCORDO ANULAE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE ARDEATINA E

ROMANINA NELLE DUE DIREZIONI

OGGI E DOMANI 3 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA

TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO, SU VIA DI PORTA MAGGIORE E IN VIA

PRINCIPE EUGENIO, LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS. LA LINEA

TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA DA

BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

.

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma