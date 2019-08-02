Traffico Roma del 02-08-2019 ore 12:30
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POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ ALTEZZA
DEL RACCORDO ANULARE
ALTRO INCIDENTE IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIA PROSPERO
FARINACCI , SI STANNO FORMANDO CODE IN DIREZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE
AURELIA
DIMINUISCONO LE CODE SULLA PONTINA ORA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA
DIREZIONE ROMA , CODE DOVUTE AI LAVORI IN CORSO
SUL RACCORDO ANULAE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA E
ROMANINA NELLE DUE DIREZIONI
OGGI E DOMANI 3 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA
TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO, SU VIA DI PORTA MAGGIORE E IN VIA
PRINCIPE EUGENIO, LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS. LA LINEA
TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO E SOSTITUITA DA
BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma