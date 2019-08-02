Traffico Roma del 02-08-2019 ore 13:30
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DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA IGEA DIREZIONE TRIONFALE
ALTRO INCIDENTE CON CODE IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA PROSPERO
FARINACCI DIREZIONE AURELIA
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI per traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LE USCITE LAURENTINA ROMANINA
ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO
ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI
MAGGIOR TRANSITO
QUESTA NOTTE PER LAVORI DALLE 22 ALLE 6 è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DEL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR
LAVORI QUESTA NOTTE ANCHE SUL VIALE DEL MURO TORTO CON CHIUSURA AL TRAFFICO
IN DIREZIONE PIAZZA FIUME DALLE 22 ALLE 6; DEVIAZIONI SU LUNGOTEVERE
INFINE PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI OGGI E DOMANI LE LINEE TRAM 5 E 14
SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO. BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA
LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma