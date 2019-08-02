Traffico Roma del 02-08-2019 ore 14:30
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PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA
FLAMINIA VERSO IL CENTRO CITTA’-
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA
A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO
ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI
MAGGIOR TRANSITO
QUESTA NOTTE PER LAVORI DALLE 22 ALLE 6 E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DEL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR
LAVORI QUESTA NOTTE ANCHE SUL VIALE DE MURO TORTO CON CHIUSURA AL TRAFFICO
IN DIREZIONE PIAZZA FIUME DALLE 22 ALLE 6 ; DEVIAZIONI SU LUNGOTEVERE
INFINE PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI OGGI E DOMANI LE LINEE TRAM 5 E 14
SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA
LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma