Traffico Roma del 02-08-2019 ore 14:30

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA

FLAMINIA VERSO IL CENTRO CITTA’-

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA

A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO

ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI

MAGGIOR TRANSITO

QUESTA NOTTE PER LAVORI DALLE 22 ALLE 6 E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DEL

VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR

LAVORI QUESTA NOTTE ANCHE SUL VIALE DE MURO TORTO CON CHIUSURA AL TRAFFICO

IN DIREZIONE PIAZZA FIUME DALLE 22 ALLE 6 ; DEVIAZIONI SU LUNGOTEVERE

INFINE PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI OGGI E DOMANI LE LINEE TRAM 5 E 14

SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA

LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma