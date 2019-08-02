Traffico Roma del 02-08-2019 ore 15:30
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PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA,
SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA
RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER UN VEICOLO FERMO ALL’ALTEZZA DEL
CIMITERO DI PRIMA PORTA IN USCITA DA ROMA.
PERMANGONO POI I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA
FLAMINIA VERSO IL CENTRO CITTA’-
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA
A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CASTEL
DI DECIMA VERSO ROMA.
ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO
ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI
MAGGIOR TRANSITO
QUESTA NOTTE PER LAVORI DALLE 22 E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DEL VIADOTTO
DELLA MAGLIANA TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E LA CRISTOFORO COLOMBO IN
DIREZIONE EUR. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06
LAVORI QUESTA NOTTE ANCHE SUL VIALE DE MURO TORTO CON CHIUSURA AL TRAFFICO
IN DIREZIONE PIAZZA FIUME DALLE 22 ALLE 6 ; DEVIAZIONI SU LUNGOTEVERE
INFINE PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI OGGI E DOMANI LE LINEE TRAM 5 E 14
SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA
LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma