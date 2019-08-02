Traffico Roma del 02-08-2019 ore 17:00
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PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE
SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA .
RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN
USCITA DA ROMA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
ALESSANDRO BENETTI VERSO IL RACCORDO.
SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ INCOLONNATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA
VIA PONTINA ALLA VIA APPIA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 ROMA TERAMO
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA CRISTOFORO
COLOMBO E VIA DI DECIMA VERSO LATINA.
ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO
ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI
MAGGIOR TRANSITO
PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI OGGI E DOMANI LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO
SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA LINEA
TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE
INFINEANCHE QUESTA NOTTE IL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSO TRA LE USCITE
TRIONFALE E CASSIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA QUINDI IN DIREZIONE
SALARIA. DALLE 21.00 IL TRAFFICO PROVENIENTE DA AURELIA E BOCCEA USCIRÀ
ALLO SVINCOLO TRIONFALE. LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE 6.00.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma