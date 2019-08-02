Traffico Roma del 02-08-2019 ore 17:30
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PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE
SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA .
RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN
USCITA DA ROMA. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE CENTRO PER UN INCIDENTE IN
PROSSIMITA’ DI VIALE TOR DI QUINTO .
STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE
VERSO IL RACCORDO.
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ INCOLONNATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA
VIA PONTINA ALLA VIA APPIA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA
VEIENTANA ALLA VIA SALARIA E PIU’ AVANTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA CRISTOFORO
COLOMBO E VIA DI DECIMA VERSO LATINA.
PROSEGUIRANNO FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN
DIREZIONE FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI
MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO
PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI OGGI E DOMANI LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO
SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA LINEA
TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE
LAVORI QUESTA NOTTE ANCHE SUL VIALE DE MURO TORTO CON CHIUSURA AL TRAFFICO
IN DIREZIONE PIAZZA FIUME DALLE 22 ALLE 6 ; DEVIAZIONI SU LUNGOTEVERE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma