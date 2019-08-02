Traffico Roma del 02-08-2019 ore 18:30
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DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA DI TORRE DEL FISCALE E
VIA ANNIA REGILLA DIREZIONE RACCORDO ANULARE
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA
TANGENZIALE AL RACCORDO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
COLOMBO ROMANINA; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI
CASSIA BIS – SALARIA, NOMENTANA-LA RUSTICA
CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
CODE ANCHE SULLA PONTINA DALLA COLOMBO AL RACCORDO VERSO POMEZIA E DA
SPINACETO AL RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTà
ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO
ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI
MAGGIOR TRANSITO
QUESTA NOTTE PER LAVORI DALLE 22 ALLE 6 è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DEL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR
LAVORI QUESTA NOTTE ANCHE SUL VIALE DEL MURO TORTO CON CHIUSURA AL TRAFFICO
IN DIREZIONE PIAZZA FIUME DALLE 22 ALLE 6; DEVIAZIONI SU LUNGOTEVERE
INFINE PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI OGGI E DOMANI LE LINEE TRAM 5 E 14
SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO. BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA
LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma