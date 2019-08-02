Traffico Roma del 02-08-2019 ore 19:30
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RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA SANTI COSMA E DAMIANO E VIA DI
GROTTAROSSA IN DIREZIONE RACCORDO..
STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE
VERSO IL RACCORDO.
DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA ANTICA IN PROSSIMITA’ DI VIALE DI
PORTA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE SULLA COLOMBO DA VITINIA A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA CRISTOFORO
COLOMBO E VIA DI DECIMA VERSO LATINA.
SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
DALLA VIA PONTINA ALLA VIA APPIA.
PROSEGUONO FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA
VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO
OLIMPICO.
POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI MAGGIOR
TRANSITO
LAVORI QUESTA NOTTE SU VIALE DEL MURO TORTO CON CHIUSURA AL TRAFFICO IN
DIREZIONE PIAZZA FIUME DALLE 22 ALLE 6; DEVIAZIONI SU LUNGOTEVERE
CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI, ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA
DEL CAPPELLACCIO E VIA C. COLOMBO, IN DIREZIONE EUR IN FASCIA ORARIA
22.00/06.00.
INFINE PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI OGGI E DOMANI LE LINEE TRAM 5 E 14
SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO. BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA
LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-CENTOCELLE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma