Traffico Roma del 02-08-2021 ore 20:00

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione ulteriori difficoltà alla traffico in quest’ultima ora sulla diramazione Roma Sud a causa di un incidente tra San Cesareo video della Roma Napoli in direzione dell’autosole si viaggia senza disagi su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 nulla da segnalare anche l’intero percorso della tangenziale est a Vitinia prestare attenzione per un incidente su via Torriana altezza via Sarsina per la stessa causa possibili rallentamenti su via Ostiense vicino via Pellegrino Matteucci verso il centro è da oggi lunedì 2 agosto lavori nella fascia notturna per i binari del tram a lungo via Marmorata tutte le notti dalle 21 alle 4 del mattino successivo e fino al 13 agosto diverse le modifiche per le linee del trasporto pubblico della zona da questa sera e per diverse notti si lavora anche sul percorso Urbano della A24le 5:38 del mattino successivo sarà chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio In entrambe le direzioni ulteriori cantieri notturni ancora sulla A24 questa volta per chi arriva dall’Abruzzo prudenza Dunque per il divieto di transito sempre dalle 10 della Sera E fino alle 6 di domani mattina tra carsoli-oricola e vicovaro-mandela maggiori dettagli sul sito Roma punto luce de.it e per oggi è tutto da Gianluca belfiglio buon proseguimento di serata un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

