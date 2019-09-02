Traffico Roma del 02-09-2019 ore 08:00
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RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA ROMA NAPOLI E LA VIA
ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN
ENTRATA A ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CON RALLENTAMENTI TRA
IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DI GROTTAROSSA , SI TRANSITA
A SENSO UNICO ALTERNATO DALLE 9.30 ALLE 16.30 TRA IL CIVICO 801 E VIA DELLA
CRESCENZA CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM ORARI. POSSIBILI RALLENTAMENTI
NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DALL’ACCESSO DI
VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA.
LAVORI DI MANUTENZIONE AI BINARI DEI TRAM IN VIALE REGINA MARGHERITA TRA
VIA NOMENTANA E PIAZZA SASSARI. PERTANTO DALLE ORE 18.30 DI OGGI E SINO A
FINE SERVIZIO I TRAM DELLE LINEE 2-3-19 SARANNO INTERESSATI DA MODIFICHE.
IL TERMINE DEI LAVORI IL PROSSIMO VENERDI 6 SETTEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma