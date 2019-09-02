Traffico Roma del 02-09-2019 ore 08:30
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RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA ROMA NAPOLI E LA VIA
ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN
ENTRATA A ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CON RALLENTAMENTI DA
TOR CERVARA ALLA LA TANGENZIALE EST.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DI GROTTAROSSA , SI TRANSITA
A SENSO UNICO ALTERNATO DALLE 9.30 ALLE 16.30 ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA
CRESCENZA .POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
LAVORI STRAORDINARI ANCHE IN VIALE TOR DI QUINTO IN PROSSIMITA’ DI VIA
PIETRO LUPI. SI TRANSITA ANCHE QUI A SENSO UNICO ALTERNATO DALLE 09.30 ALLE
16.30 . SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI. IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA
USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE
ROSSA.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma