Traffico Roma del 02-09-2019 ore 10:00

PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA TRA LA ROMA NAPOLI E LA VIA ARDEATINA . RALLENTAMENTI ANCHE IN

ESTERNA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA TIBURTINA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN

ENTRATA IN CITTA’.

UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA

DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-

TERAMO DAL RACCORDO A VIA FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO..

C’E’ MOLTO TRAFFICO IN ZONA RE DI ROMA SAN GIOVANNI CON RALLENTAMENTI IN

VIA AOSTA, VIA MONZA E VIALE CASTRENSE.

LAVORI STRAORDINARI IN VIALE TOR DI QUINTO IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO

LUPI. SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO DALLE 09.30 ALLE 16.30 . SONO

POSSIBILI RALLENTAMENTI. IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA

USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE

ROSSA. CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA LUISA DI SAVOIA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma