Traffico Roma del 02-09-2019 ore 12:30

PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA

USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE

ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE.

UN CANTIERE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA

DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’.

RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA DEI CASALI

SANTOVETTI A VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN USCITA DA ROMA.

PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA SALARIA, DALL’’AEROPORTO

DELL’URBE ALLLA TANGENZIALE EST.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA

CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI PIAZZALE ROBERTO ARDIGO’.

TRA BREVE ALLE 11.30 INIZIERA’ UN SIT IN IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE

DAVANTI IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE

TRASTEVERE SINO ALLE ORE 13.00.

INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA URBANA DELLA FERROVIA ROMA VITERBO

PER UN GUASTO AD UN TRENO PRESSO LA STAZIONE DI TOR DI QUINTO.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34

34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma