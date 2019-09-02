Traffico Roma del 02-09-2019 ore 12:30
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PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA
USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE
ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE.
UN CANTIERE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA
DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’.
RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA DEI CASALI
SANTOVETTI A VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN USCITA DA ROMA.
PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA SALARIA, DALL’’AEROPORTO
DELL’URBE ALLLA TANGENZIALE EST.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI PIAZZALE ROBERTO ARDIGO’.
TRA BREVE ALLE 11.30 INIZIERA’ UN SIT IN IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE
DAVANTI IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE
TRASTEVERE SINO ALLE ORE 13.00.
INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA URBANA DELLA FERROVIA ROMA VITERBO
PER UN GUASTO AD UN TRENO PRESSO LA STAZIONE DI TOR DI QUINTO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma