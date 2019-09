Traffico Roma del 02-09-2019 ore 13:30

IN VIA CILICIA PER INCIDENTE CODE TRA VI CRISTORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA

VERSO PIAZZA TUSCOLO

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA SU VIA SALARIA

ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A VIA DI

GROTTSROSSA

CODE SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA VERSO IL RACCORDO

ANULARE

CODE CHE RITROVIAMO SULLA DIRAZIONE ROMA SUD DELL’AUTOSOLE TRA SAN CESAREO

E MONTEPORZIO IN DIREZIONE ROMA

PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA

USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE

ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE.

INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA URBANA DELLA FERROVIA ROMA VITERBO

PER PROBLEMI TECNICI PRESSO LA STAZIONE DI MONTE MARIO

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma