Traffico Roma del 02-09-2019 ore 13:30
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IN VIA CILICIA PER INCIDENTE CODE TRA VI CRISTORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA
VERSO PIAZZA TUSCOLO
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA SU VIA SALARIA
ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A VIA DI
GROTTSROSSA
CODE SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE AURELIA VERSO IL RACCORDO
ANULARE
CODE CHE RITROVIAMO SULLA DIRAZIONE ROMA SUD DELL’AUTOSOLE TRA SAN CESAREO
E MONTEPORZIO IN DIREZIONE ROMA
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA
USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE
ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE.
INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA URBANA DELLA FERROVIA ROMA VITERBO
PER PROBLEMI TECNICI PRESSO LA STAZIONE DI MONTE MARIO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma