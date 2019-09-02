Traffico Roma del 02-09-2019 ore 15:30
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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA’ SU VIA SALARIA
ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA
CECCHIGNOLA E VIA DI TOR PAGNOTTA E SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA
STAZIONE AURELIA
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE CARREGGIATE PER
ALLAGAMENTI TRA CASSIA E BOCCEA E LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO
TRA PONTINA E APPIA
IN CITTA’ RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIALE DI TOR DI QUINTO
ALTEZZA CORSO FRANCIA
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA
USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE
ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma