Traffico Roma del 02-09-2019 ore 16:30

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA’ SU VIA SALARIA

ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE



FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA

CECCHIGNOLA E VIA DI TOR PAGNOTTA E SULL’AURELIA ALTEZZA VIA DELLA

STAZIONE AURELIA

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE CARREGGIATE PER

ALLAGAMENTI TRA CASSIA E BOCCEA E LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO

TRA PONTINA E APPIA

IN CITTA’ RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIALE DI TOR DI QUINTO

ALTEZZA CORSO FRANCIA



PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI DA CORSO ITALIA

USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E PIAZZALE DELLA CROCE

ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL LUNGOTEVERE.





PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma