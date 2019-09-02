Traffico Roma del 02-09-2019 ore 17:30
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INCIDENTE CON TRAFFICO RALLENTATO SU VIA MONTEBELLO INCROCIO CON VIA
MENTANA. ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLA TENUTA
DEL CAVALIERE ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI
ANCORA CHIUSO PER LAVORI ALLE CONDUTTORE D’ACQUA IL SOTTOPASSO IGNAZIO
GUIDI DA CORSO ITALIA USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E
PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL
LUNGOTEVERE
RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO
FRANCIA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI VERSO IL CENTRO CITTA’ SU VIA SALARIA
NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DELL’URBE
FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE
E SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA VIA DEL MARE E LA ROMANINA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA .
SI LAVORA DI SERA SU VIALE REGINA MARGHERITA, TRA VIA NOMENTANA E PIAZZA
SASSARI, SI TRATTA DEL RIFACIMENTO DEI BINARI DEL TRAM, DI CONSEGUENZA A
PARTIRE DALLE 18,30 E SINO A FINE SERVIZIO LE LINE TRAM E I BUS DI ZONA,
SUBIRANNO DELLE MODIFICHE ,
QUESTO FINO A VENERDI’ 6 SETTEMBRE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma