Traffico Roma del 02-09-2019 ore 18:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
TRIONFALE E FLAMINIA, PROSEGUENDO CODE MA PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E
PRENESTINA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24
E SULLA A24, TRATTO URANO CODE IN USCITA DA ROMA DA VIA FILIPPO FIORENTINI
AL ACCOORDO ANULARE
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA SALARIA TRA
VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE
CODE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA VDERSO SAN
GIOVANNI
RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO
FRANCIA
INCIDENTI RALLENTAMENTI IN VIA SICILIA INCROCIO CON VIA ABRUZZI, SU VIA
MONTEBELLO ALTEZZA VIA MENTANA E IN VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE
ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI
ANCORA CHIUSO PER LAVORI ALLE CONDUTTORE D’ACQUA IL SOTTOPASSO IGNAZIO
GUIDI DA CORSO ITALIA USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E
PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL
LUNGOTEVERE
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma