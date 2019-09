Traffico Roma del 02-09-2019 ore 19:30

SULLA VIA CASSIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA GIUSTINIANA. INCIDENTI CON

RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA SICILIA INCROCIO CON VIA ABRUZZI, SU VIA

MONTEBELLO ALTEZZA VIA MENTANA E IN VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE

ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI ED ANCORA SU VIA APPIA NEI

PRESSI DI VIA MONTE ALBINO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE, TRAFFICO E LAVORI SU VIA SALARIA TRA VIA DEI

PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI

FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA

CORSO FRANCIA E NEI PRESSI DI PONTE FLAMINIO

ANCORA CIRITICA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, PER

INCIDENTE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA,

PROSEGUENDO CODE MA PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, RALLENTAMENTI

E A TRATTI CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E

LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24

E SULLA A24, TRATTO URANO CODE IN USCITA DA ROMA DA VIA FILIPPO FIORENTINI

AL RACCORDO ANULARE

CODE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA VERSO SAN

GIOVANNI

ANCORA CHIUSO PER LAVORI ALLE CONDUTTORE D’ACQUA IL SOTTOPASSO IGNAZIO

GUIDI DA CORSO ITALIA USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E

PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL

LUNGOTEVERE

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma