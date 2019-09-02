Traffico Roma del 02-09-2019 ore 20:00
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SULLA VIA CASSIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA GIUSTINIANA. INCIDENTI CON
RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA SICILIA INCROCIO CON VIA ABRUZZI, SU VIA
MONTEBELLO ALTEZZA VIA MENTANA E IN VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE
ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI ED ANCORA SU VIA APPIA NEI
PRESSI DI VIA MONTE ALBINO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE, TRAFFICO E LAVORI SU VIA SALARIA TRA VIA DEI
PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI
FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA
CORSO FRANCIA E NEI PRESSI DI PONTE FLAMINIO
ANCORA CIRITICA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, PER
INCIDENTE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA,
PROSEGUENDO CODE MA PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, RALLENTAMENTI
E A TRATTI CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E
LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24
E SULLA A24, TRATTO URANO CODE IN USCITA DA ROMA DA VIA FILIPPO FIORENTINI
AL RACCORDO ANULARE
CODE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA VERSO SAN
GIOVANNI
ANCORA CHIUSO PER LAVORI ALLE CONDUTTORE D’ACQUA IL SOTTOPASSO IGNAZIO
GUIDI DA CORSO ITALIA USCITA PER VIA LUCANIA IN DIREZIONE NOMENTANA E
PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO A PARTIRE DAL
LUNGOTEVERE
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TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma