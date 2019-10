Traffico Roma del 02-10-2019 ore 07:30

SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE QUESTA MATTINA SUL GRANDE RACCORDO

ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA L’AS CASILINA E L’APPIA

AUTO IN FILA PER UN INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL

RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA

IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE

PRIMI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE

CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI

VERSO LO STADIO OLIMPICO



CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL

GRA A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO CITTÀ.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA.

INFINE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIALE TITO

LABIENO

RICORDIAMO ALLE 9:30 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA GENERALE IN PIAZZA SAN

PIETRO POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ IN TUTTA L’AREA

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE SEGUI

IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E VISITA LA PAGINA FACEBOOK

@LUCEVERDEROMA

.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma