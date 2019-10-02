Traffico Roma del 02-10-2019 ore 07:30
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SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE QUESTA MATTINA SUL GRANDE RACCORDO
ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA L’AS CASILINA E L’APPIA
AUTO IN FILA PER UN INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL
RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA
IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE
PRIMI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE
CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
VERSO LO STADIO OLIMPICO
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO CITTÀ.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA.
INFINE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIALE TITO
LABIENO
RICORDIAMO ALLE 9:30 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA GENERALE IN PIAZZA SAN
PIETRO POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ IN TUTTA L’AREA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma