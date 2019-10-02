Traffico Roma del 02-10-2019 ore 08:00
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SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. ALTRO INCIDENTE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA
AUTO IN FILA PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
VERSO LO STADIO OLIMPICO
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO CITTÀ.
ANCORA SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA E VIA DI DECIMA E DA TOR DE CENCI
A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.
SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIALE TITO LABIENO
RICORDIAMO ALLE 9:30 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA GENERALE IN PIAZZA SAN
PIETRO POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ IN TUTTA L’AREA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma