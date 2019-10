Traffico Roma del 02-10-2019 ore 08:00

SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. ALTRO INCIDENTE LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA

AUTO IN FILA PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO

ALLA TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI

VERSO LO STADIO OLIMPICO



CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL

GRA A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO CITTÀ.

ANCORA SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA E VIA DI DECIMA E DA TOR DE CENCI

A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.

SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIALE TITO LABIENO

RICORDIAMO ALLE 9:30 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA GENERALE IN PIAZZA SAN

PIETRO POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ IN TUTTA L’AREA

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma