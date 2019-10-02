Traffico Roma del 02-10-2019 ore 08:30
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CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. ALTRO INCIDENTE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA E PER TRAFFICO DALLA
PISANA ALLA VIA DEL MARE
AUTO IN FILA PER UN INCIDENTE PRECDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24
DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ED IN USCITA DA ROMA CODE DA TOGLIATTI AL
RACCORDO
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
VERSO LO STADIO
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELL
MAGLIANA DIREZIONE EUR.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A CORSO DI FRANCIA VERSO
IL CENTRO
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE, PROPRIO QUI INDICHIAMO UNA RIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA A PARTIRE DA VILLA SPADA..
CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.
SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIALE TITO LABIENO
RICORDIAMO ALLE 9:30 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA GENERALE IN PIAZZA SAN
PIETRO POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ IN TUTTA L’AREA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma