Traffico Roma del 02-10-2019 ore 09:00

CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. ALTRO INCIDENTE LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA E PER TRAFFICO DALLA

PISANA ALLA VIA DEL MARE

AUTO IN FILA PER UN INCIDENTE PRECDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24

DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ED IN USCITA DA ROMA CODE DA TOGLIATTI AL

RACCORDO

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI

VERSO LO STADIO

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELL

MAGLIANA DIREZIONE EUR.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A CORSO DI FRANCIA VERSO

IL CENTRO

SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA

DELL’AEROPORTO DELL’URBE, PROPRIO QUI INDICHIAMO UNA RIDUZIONE DELLA

CARREGGIATA A PARTIRE DA VILLA SPADA..

CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR.

SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIALE TITO LABIENO

RICORDIAMO ALLE 9:30 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA GENERALE IN PIAZZA SAN

PIETRO POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ IN TUTTA L’AREA

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma