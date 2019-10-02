Traffico Roma del 02-10-2019 ore 09:30
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DIVERSI GLI INCIDENTI SUL RACCORDO ANULARE ED IN CITTA’
IL PRIMO CON LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, UN
ALTRO INCIDENTE CON FILE TRA LA DIRAMZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA ALTRO
INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA E
SEMPRE PER INCIDENTE CODE DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE
AUTO IN FILA PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST ED IN USCITA DA ROMA CODE PER TRAFFICO DA TOGLIATTI AL
RACCORDO
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CON FILE NELLE DUE DIREZIONI DI PERCORRENZA E
PER TRAFFICO RALLENTANMENTI TRAVIA SALARA E VIA DELLE VALLI DIREZIONE SAN
GIOVANNI E SI NUOVO TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO
LO STADIO
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELL MAGLIANA
DIREZIONE EUR.
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIALE
TITO LABIENO ED UNO ANCORA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI TORRE SPACCATA, UN
NUOVO INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PAPIRIA ED
UNO IN VIA DI CASAL BIANCO IN PROSSIMITA’ DI VIA CANTERANO.
RICORDIAMO ALLE 9:30 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA GENERALE IN PIAZZA SAN
PIETRO POSSIBILI LE CHIUSURE LE DIFFICOLTA’ IN TUTTA L’AREA
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma