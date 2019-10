Traffico Roma del 02-10-2019 ore 10:00

ANCORA DIVERSI GLI INCIDENTI SUL RACCORDO ED IN CITTA’ QUESTA MATTINA

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNACON CODE TRA LA CASILINA LA PONTINIA ,

FILE ORA PER TRAFFICO TRA LA DIRAMZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA ALTRO

INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA E

CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE

CODE A TRATTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST ED IN USCITA DA ROMA CODE PER TRAFFICO DA TOGLIATTI AL

RACCORDO

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA

PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CON FILE NELLE DUE DIREZIONI DI PERCORRENZA

DIREZIONE SAN GIOVANNI E DI NUOVO TRA VIA DELLE VALLI E VIA SALARIA

VERSO LO STADIO

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELL MAGLIANA

DIREZIONE EUR.

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIALE

TITO LABIENO ED UNO ANCORA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI TORRE SPACCATA, UN

NUOVO INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PAPIRIA ED

UNO IN VIA DI CASAL BIANCO IN PROSSIMITA’ DI VIA CANTERANO.

ALTRI INCIDENTI STANNO RALLENTANDO IL TRAFFCO IN VIA DELLE TERME DI

CARACALLA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DI PORTA CAPENA, IN VIA ETTORE ROLLI

ALTEZZA PONTE DELLA FERROVIA E SU VIA NEMORENSE IN PROSSMITA’ DI VIA

ACHERUSIO

SI SEGNALANAO ALTRI RALLENTANENTI PER UN YLTIMO INICDENTE IN VIA ARDEATINA

NEI PRESSI DI VIA ANDREA MILLEOVOI.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma