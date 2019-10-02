Traffico Roma del 02-10-2019 ore 10:30
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ANCORA DIVERSI GLI INCIDENTI SUL RACCORDO ED IN CITTA’ QUESTA MATTINA
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNACON CODE TRA LA CASILINA LA PONTINIA ,
FILE ORA PER TRAFFICO TRA LA DIRAMZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA ALTRO
INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA E
CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE
CODE A TRATTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST ED IN USCITA DA ROMA CODE PER TRAFFICO DA TOGLIATTI AL
RACCORDO
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CON FILE NELLE DUE DIREZIONI DI PERCORRENZA
DIREZIONE SAN GIOVANNI E DI NUOVO TRA VIA DELLE VALLI E VIA SALARIA
VERSO LO STADIO
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELL MAGLIANA
DIREZIONE EUR.
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIALE
TITO LABIENO ED UNO ANCORA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI TORRE SPACCATA, UN
NUOVO INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PAPIRIA ED
UNO IN VIA DI CASAL BIANCO IN PROSSIMITA’ DI VIA CANTERANO.
ALTRI INCIDENTI STANNO RALLENTANDO IL TRAFFCO IN VIA DELLE TERME DI
CARACALLA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DI PORTA CAPENA, IN VIA ETTORE ROLLI
ALTEZZA PONTE DELLA FERROVIA E SU VIA NEMORENSE IN PROSSMITA’ DI VIA
ACHERUSIO
SI SEGNALANAO ALTRI RALLENTANENTI PER UN YLTIMO INICDENTE IN VIA ARDEATINA
NEI PRESSI DI VIA ANDREA MILLEOVOI.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma