Traffico Roma del 02-10-2019 ore 12:30

TRAFFICO NORMALIZZATO LUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. QUI

RIMANGONO CODE PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL

CENTRO.

PESANTI ORA I RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA PINETA SACCHETTI TRA VIA MATTIA

BATTISTINI E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E TRA

QUET’ULTIMA E VIA EMMA PRODI VERSO VIA BOCCEA

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELL

MAGLIANA DIREZIONE EUR.

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE ANCORA IN VIA TUSCOLANA QUESTA VOLTA

ALL’ALTEZZA DI VIA VITTORIO OCCORSIO , UN INCIDENTE E’ AVVENUTO SU VIA

CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA

INFINE POSSIBILI I DSAGI IN PIAZZA SAN PIETRO PER L’UDIENZA GEBERALE DI

PAPA FRANCESCO.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma