Traffico Roma del 02-10-2019 ore 12:30
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TRAFFICO NORMALIZZATO LUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. QUI
RIMANGONO CODE PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL
CENTRO.
PESANTI ORA I RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA PINETA SACCHETTI TRA VIA MATTIA
BATTISTINI E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E TRA
QUET’ULTIMA E VIA EMMA PRODI VERSO VIA BOCCEA
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELL
MAGLIANA DIREZIONE EUR.
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE ANCORA IN VIA TUSCOLANA QUESTA VOLTA
ALL’ALTEZZA DI VIA VITTORIO OCCORSIO , UN INCIDENTE E’ AVVENUTO SU VIA
CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA
INFINE POSSIBILI I DSAGI IN PIAZZA SAN PIETRO PER L’UDIENZA GEBERALE DI
PAPA FRANCESCO.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma