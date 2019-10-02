Traffico Roma del 02-10-2019 ore 13:30
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IN ZONA SAN PIETRO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSO IL SOTTOPASSO DI
LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA GREGORIO VII
NON DISTANTE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MELLINI NEI PRESSI
DI VIA PIETRO COSSA
ALL’INFERNETTO CHIUSA PER INCIDENTE LA CARREGGIATA LATERALE DELLA
CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DEL CANALE DELLA LINGUA
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA VIA CRISTOFORO
COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO
IN VIALE DEL CASTELLO DELLA MAGLIANA A CAUSA DI ALLAGAMENTI POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO DELL’AUTOSTRADA ROMA
FIUMICINO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTIIN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA CRISTOFORO
COLOMBO ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA
IN INTERNA SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA APPIA
A SETTEBAGNI RALLENTAMENTI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DELLA SALARIA PER LA
PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA NEI PRESSI DI VIA DELLA MARCIGLIANA
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma