Traffico Roma del 02-10-2019 ore 16:30

TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA

CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E

VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA

SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA

DIREZIONE SAN GIOVANNI

IN CENTRO IN OCCASIONE DELLA VISITA DI STATO DEL SEGRETARIO USA MIKE POMPEO

TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA ZONA DI PIAZZA VENEZIA E VIA DEI FORI IMPERIALI

CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE

AL QUARTIERE FLAMINIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELLA

NAVI NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLA MARINA

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma