Traffico Roma del 02-10-2019 ore 16:30
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TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA
CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E
VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA
DIREZIONE SAN GIOVANNI
IN CENTRO IN OCCASIONE DELLA VISITA DI STATO DEL SEGRETARIO USA MIKE POMPEO
TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA ZONA DI PIAZZA VENEZIA E VIA DEI FORI IMPERIALI
CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE
AL QUARTIERE FLAMINIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELLA
NAVI NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLA MARINA
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma