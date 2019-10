Traffico Roma del 02-10-2019 ore 17:00

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA

PONTINA E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA TIBERINA DOVE SONO IN CORSO LE

OPERAZIONE PER LA RIMOZIONE DI ALCUNI ALBERI SULLA CARREGGIATA: AL MOMENTO

SI RALLENTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DAL KM 4 AL KM 6

TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI TRA VIA CASSIA ED IL

RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI DIREZIONE SAN GIOVANNI

TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA ORTE IN

PRECEDENZA RALLENTATA PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO A SETTEBAGNI

I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 90 MINUTI MENTRE DUE

TRENI SONO STATI CANCELLATI E 5 LIMITATI NEL PERCORSO

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma