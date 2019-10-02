Traffico Roma del 02-10-2019 ore 17:00
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TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA
PONTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA TIBERINA DOVE SONO IN CORSO LE
OPERAZIONE PER LA RIMOZIONE DI ALCUNI ALBERI SULLA CARREGGIATA: AL MOMENTO
SI RALLENTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DAL KM 4 AL KM 6
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI TRA VIA CASSIA ED IL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI DIREZIONE SAN GIOVANNI
TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA ORTE IN
PRECEDENZA RALLENTATA PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO A SETTEBAGNI
I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 90 MINUTI MENTRE DUE
TRENI SONO STATI CANCELLATI E 5 LIMITATI NEL PERCORSO
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma