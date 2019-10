Traffico Roma del 02-10-2019 ore 17:30

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA

PONTINA E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA

TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE DA VIA DEI DUE PONTI AL VIADOTTO

GIUBILEO DEL 2000 DIREZIONE RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELLURBE VERSO

IL RACCORDO ANULARE

SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI E TRA TIBURTINA – PORTONACCIO ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA

IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA

DI MALAFEDE VERSO OSTIA

.

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma