Traffico Roma del 02-10-2019 ore 17:30
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TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA
PONTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE DA VIA DEI DUE PONTI AL VIADOTTO
GIUBILEO DEL 2000 DIREZIONE RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELLURBE VERSO
IL RACCORDO ANULARE
SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E TRA TIBURTINA – PORTONACCIO ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA
IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA
DI MALAFEDE VERSO OSTIA
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma