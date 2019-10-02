Traffico Roma del 02-10-2019 ore 18:00
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TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA
PONTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA
CODE SULLA FLAMINIA NUOVA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL VIADOTTO GIUBILEO DEL
2000 DIREZIONE RACCORDO ANULARE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA E
DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA
DIREZIONE RACCORDO E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma