Traffico Roma del 02-10-2019 ore 18:30

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA

PONTINA E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA

A ROMA NORD SI RALLENTA SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA A VIA

VITORCHIANO DIREZIONE RACCORDO E SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE A VIA DI

VILLA SPADA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA E

DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA DIREZIONE

RACCORDO E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI

TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E

PIAZZALE FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE

ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA VERSO PIAZZA TUSCOLO

AL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN

VIA GREGORIO VII NEI PRESSI DI VIA LEONE XIII

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma