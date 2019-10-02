Traffico Roma del 02-10-2019 ore 19:00
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TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA
PONTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA
A ROMA NORD SI RALLENTA SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA A VIA
VITORCHIANO DIREZIONE RACCORDO E SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE A VIA DI
VILLA SPADA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA E
DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA DIREZIONE
RACCORDO E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E
PIAZZALE FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE
ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA VERSO PIAZZA TUSCOLO
AL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN
VIA GREGORIO VII NEI PRESSI DI VIA LEONE XIII
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma