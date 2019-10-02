Traffico Roma del 02-10-2019 ore 19:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA
L’AQUILA E VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO
IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A
VIA SALARIA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE
A ROMA NORD RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA ED IL
RACCORDO IN DIREZIONE FUORI ROMA
E SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL
RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD
IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA AL BIVIO PER
LA ROMA L’AQUILA
PER UN GRAVE INCIDENTE DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE SU ENTRAMBE LE
CARREGGIATE DI VIA DELLA STORTA NEI PRESSI DELLA MARINA MILITARE
A ROMA EST TRAFFICO RALLENTATO PER UNA MANIFESTAZIONE IN VIA DI
LUNGHEZZINA TRA LO SVINCOLO DI LUNGHEZZA DELLA ROMA L’AQUILA E VIA POLENSE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma