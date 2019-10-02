Traffico Roma del 02-10-2019 ore 20:00
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A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IL TRAFFICO è INCOLONNATO
TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA E VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO
IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A
VIA SALARIA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN GRAVE INCIDENTE SU ENTRAMBE LE
CARREGGIATE DI VIA DELLA STORTA NEI PRESSI DELLA MARINA MILITARE
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA PORTUENSE NEI PRESSI DI VIA
RAMAZZINI
NON DISTANTE, AL GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL
CASALETTO ALTEZZA DI PIAZZATTA BEL RESPIRO
CI SPOSTIAMO A NEL QUADRANTE EST IN ZONA LUNGHEZZA, PER UNA MANIFESTAZIONE
IN CORSO RALLENTAMENTI IN VIA DI LUNGHEZZINA TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA
L’AUILA E VIA POLENSE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma