Traffico Roma del 02-10-2019 ore 20:00

A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IL TRAFFICO è INCOLONNATO

TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA E VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO

OLIMPICO

IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A

VIA SALARIA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN GRAVE INCIDENTE SU ENTRAMBE LE

CARREGGIATE DI VIA DELLA STORTA NEI PRESSI DELLA MARINA MILITARE

TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA PORTUENSE NEI PRESSI DI VIA

RAMAZZINI

NON DISTANTE, AL GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL

CASALETTO ALTEZZA DI PIAZZATTA BEL RESPIRO

CI SPOSTIAMO A NEL QUADRANTE EST IN ZONA LUNGHEZZA, PER UNA MANIFESTAZIONE

IN CORSO RALLENTAMENTI IN VIA DI LUNGHEZZINA TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA

L’AUILA E VIA POLENSE

AUTORE: IVAN VALENTE

