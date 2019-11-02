Traffico Roma del 02-11-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 2 NOVEMBRE 2019 ORE 7.20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA, SOLO
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO POCO
DOPO LA C. COLOMBO.
IN CIITA’ TRAFFICO ANOCRA REGOLARE.
DA IERI ANCHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 E’ ENTRATO IN VIGORE IL DIVIETO
DI CIRCOLAZIONE PERMANENTE NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE
ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CITTÀ.
IL PROVVEDIMENTO SARÀ IN VIGORE 24 ORE SU 24 NEI GIORNI FERIALI, FESTIVI
INFRASETTIMANALI ESCLUSI. IL DIVIETO SARÀ DI FATTO ATTUATO A PARTIRE DA
LUNEDÌ 4 NOVEMBRE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma