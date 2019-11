Traffico Roma del 02-11-2019 ore 07:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 2 NOVEMBRE 2019 ORE 7.20

TRAFFICO NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA, SOLO

SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO POCO

DOPO LA C. COLOMBO.

IN CIITA’ TRAFFICO ANOCRA REGOLARE.

DA IERI ANCHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 E’ ENTRATO IN VIGORE IL DIVIETO

DI CIRCOLAZIONE PERMANENTE NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE

ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CITTÀ.

IL PROVVEDIMENTO SARÀ IN VIGORE 24 ORE SU 24 NEI GIORNI FERIALI, FESTIVI

INFRASETTIMANALI ESCLUSI. IL DIVIETO SARÀ DI FATTO ATTUATO A PARTIRE DA

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

