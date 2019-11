Traffico Roma del 02-11-2019 ore 09:00

TRAFFICO NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA, SOLO

SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO POCO

DOPO LA C. COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE.

IN CIITA’ TRAFFICO ABBASTANZA REGOLARE SOLO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI

CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.

ALLE 15 SI GIOCHERA’ ALL’OLIMPICO ROMA E NAPOLI PREVISTE LE CONSUETE

LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO

DELL’IMPIANTO SPORTIVO. L’AREA DEL FORO ITALICO E’ RAGGIUNGIBILE CON IL

TRAM 2 E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE DELLA CITTA’

E’ ENTRATO IN VIGORE ANCHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 IL DIVIETO DI

CIRCOLAZIONE PERMANENTE NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE

ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CITTÀ.

IL PROVVEDIMENTO E’ IN VIGORE 24 ORE SU 24 NEI GIORNI FERIALI, FESTIVI

INFRASETTIMANALI ESCLUSI. IL DIVIETO SARÀ DI FATTO ATTUATO A PARTIRE DA

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE.

