Traffico Roma del 02-11-2019 ore 09:00
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TRAFFICO NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA, SOLO
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO POCO
DOPO LA C. COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE.
IN CIITA’ TRAFFICO ABBASTANZA REGOLARE SOLO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.
ALLE 15 SI GIOCHERA’ ALL’OLIMPICO ROMA E NAPOLI PREVISTE LE CONSUETE
LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO. L’AREA DEL FORO ITALICO E’ RAGGIUNGIBILE CON IL
TRAM 2 E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE DELLA CITTA’
E’ ENTRATO IN VIGORE ANCHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 IL DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE PERMANENTE NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE
ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CITTÀ.
IL PROVVEDIMENTO E’ IN VIGORE 24 ORE SU 24 NEI GIORNI FERIALI, FESTIVI
INFRASETTIMANALI ESCLUSI. IL DIVIETO SARÀ DI FATTO ATTUATO A PARTIRE DA
LUNEDÌ 4 NOVEMBRE.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma