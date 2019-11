Traffico Roma del 02-11-2019 ore 10:30

TRAFFICO NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA

IN CIITA’ DISAGI PER UN INCIDENTE IN TANGENZIALE EST ALLA’ALTEZZA DELLA

RAMPA DELL’A24 VERSO IL FORO ITALICO

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PORTUENSE

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.

RICORDIAMO QUESTO WEEK-END IN MOLTE LE PERSONE CHE PER RENDERE OMAGGIO AI

PROPRI CARI SI RECANO PRESSO I CIMITERI; INTENSIFICATO PERTANTO FINO A

DOMANI DOMENICA 3 NOVEMBRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLE LINEE

DELLA MEMORIA, PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.

