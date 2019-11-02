Traffico Roma del 02-11-2019 ore 10:30
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TRAFFICO NELLA NORMA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTA
IN CIITA’ DISAGI PER UN INCIDENTE IN TANGENZIALE EST ALLA’ALTEZZA DELLA
RAMPA DELL’A24 VERSO IL FORO ITALICO
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PORTUENSE
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.
RICORDIAMO QUESTO WEEK-END IN MOLTE LE PERSONE CHE PER RENDERE OMAGGIO AI
PROPRI CARI SI RECANO PRESSO I CIMITERI; INTENSIFICATO PERTANTO FINO A
DOMANI DOMENICA 3 NOVEMBRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLE LINEE
DELLA MEMORIA, PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma