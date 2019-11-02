Traffico Roma del 02-11-2019 ore 11:30
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TRAFFICO REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
TERMINANO OGGI I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE TRE DENARI SULLA LINEA
FERROVIARIA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA, CHE HA DETERMINATO LA SOSPENSIONE DEI
TRENI TRA LE STAZIONI LADISPOLI E MACCARESE
RICORDIAMO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 NELLA ZTL
ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA
CITTÀ.
IL DIVIETO SARÀ DI FATTO ATTUATO A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 NOVEMBRE.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma