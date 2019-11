Traffico Roma del 02-11-2019 ore 12:30

TRAFFICO REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

TERMINANO OGGI I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE TRE DENARI SULLA LINEA

FERROVIARIA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA, CHE HA DETERMINATO LA SOSPENSIONE DEI

TRENI TRA LE STAZIONI LADISPOLI E MACCARESE

RICORDIAMO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 NELLA ZTL

ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA

CITTÀ.

IL DIVIETO SARÀ DI FATTO ATTUATO A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 NOVEMBRE.



AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma